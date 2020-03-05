Во Франции сошел с рельсов поезд с сотнями людей: десятки пострадавших

Несмотря на то, что авария произошла на полной скорости, состав не перевернулся

Вскоре после пожара на одном из парижских железнодорожных вокзалов во Франции случилась новая авария, в результате которой пострадали около двух десятков человек.

Как сообщает Europe1, утром 5 марта в районе города Ингенхайм сошел с рельсов скоростной поезд TGV сообщением Страсбург-Париж.

В результате ЧП электровоз и несколько вагонов поезда на полном ходу сошли с рельсов, но сохранили вертикальное положение.

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Сообщается, что из 300 человек, которые находились в составе, пострадал 21, включая машиниста.

Причина произошедшего пока что остается неизвестной, но первая версия – это просадка грунта под железнодорожным полотном.

После случившегося железнодорожное сообщение между Страсбургом и Парижем было временно прервано.

Напомним, полтора года назад в районе Марселя произошла аналогичная авария – следовавший из Парижа в этот город скоростной поезд TGV тоже сошел с рельсов, парализовав железнодорожное сообщение.

Мы также писали, что в сентябре в американском Иллинойсе сошел с рельсов грузовой поезд, в результате чего перевернулись и вспыхнули не менее десяти цистерн с легковоспламеняющимся растворителем.

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