Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

Во Франции сошел с рельсов поезд с сотнями людей: десятки пострадавших

5 марта, 12:22

Станислав Кожемякин

Несмотря на то, что авария произошла на полной скорости, состав не перевернулся

Вскоре после пожара на одном из парижских железнодорожных вокзалов во Франции случилась новая авария, в результате которой пострадали около двух десятков человек.

Как сообщает Europe1, утром 5 марта в районе города Ингенхайм сошел с рельсов скоростной поезд TGV сообщением Страсбург-Париж.

В результате ЧП электровоз и несколько вагонов поезда на полном ходу сошли с рельсов, но сохранили вертикальное положение.

Реклама

Сообщается, что из 300 человек, которые находились в составе, пострадал 21, включая машиниста.

Причина произошедшего пока что остается неизвестной, но первая версия – это просадка грунта под железнодорожным полотном.

В тренде
Путин приехал к псковским десантникам, воевавшим в Украине: фото

После случившегося железнодорожное сообщение между Страсбургом и Парижем было временно прервано.

Напомним, полтора года назад в районе Марселя произошла аналогичная авария – следовавший из Парижа в этот город скоростной поезд TGV тоже сошел с рельсов, парализовав железнодорожное сообщение.

Мы также писали, что в сентябре в американском Иллинойсе сошел с рельсов грузовой поезд, в результате чего перевернулись и вспыхнули не менее десяти цистерн с легковоспламеняющимся растворителем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция Париж железная дорога поезда Страсбург

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорилиДругие страны
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...