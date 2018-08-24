Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд Париж – Марсель

Скоростной поезд TGV ("Те-же-ве"), следовавший по маршруту Париж – Марсель, в пятницу вечером сошел с рельсов, в результате чего железнодорожное сообщение в районе Марселя оказалось парализовано. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя национальной железнодорожной компании SNCF ("Эс-эн-се-эф"), – передает ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент произошел около 18:00 по местному времени, когда состав подходил к конечной точке маршрута – марсельскому вокзалу Сен-Шарль. "Поезд шел на очень медленной скорости и сошел с рельсов", – сообщил представитель SNCF.

При этом уточняется, что в результате внештатной ситуации никто не пострадал. "Нет ни одного раненного, ни среди 350 пассажиров, ни среди работников поезда", – указали в железнодорожной компании.

Аварийный состав был эвакуирован службами спасения, где также подтвердили, что никто в результате инцидента не пострадал. Движение поездов в Марселе, а также на линии, связывающей южную столицу Франции с Лионом и Парижем, по-прежнему нарушено. Многие поезда идут с опозданиями. Ожидается, что нормальный режим сообщения будет восстановлен поздним вечером пятницы.

Ранее мы писали, что в США после схода с рельсов загорелся поезд.

Напомним, недавно в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека.

Ранее поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.