Во Франции стартовал эксперимент по выплате денег просто так

Сегодня, 03:16

Три человека будут в течение года получать 1000 евро в месяц

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Во Франции начался эксперимент по выплате безусловного базового дохода. Как сообщает RFI, его проводит неправительственная ассоциация "Мой базовый доход" (MRB), выбравшая из почти 80 тысяч претендентов трех счастливчиков, которые будут в течение года получать "просто так" 1000 евро в месяц.

Тема выплаты безусловного базового дохода обсуждается в развитых странах мира вот уже много лет, а во Франции в нынешнем году стала одной из главных тем президентской предвыборной кампании. Самым ярым сторонником выплаты ББД был кандидат от Соцпартии Бенуа Амон, которого поддерживали французские "зеленые".

Суть ББД проста: каждый гражданин страны, вне зависимости от доходов, должен ежемесячно получать одинаковую сумму, которая позволит ему выжить. Это поможет многим "избежать ловушки бедности".

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В современном мире даже наличие работы не всегда спасает человека от участи бедного. В Европе около 10% работающих людей являются бедняками. Во Франции число работающих людей, живущих за чертой бедности, то есть зарабатывающих менее 1015 евро в месяц, превысило 1 миллион человек, а общее число бедных — 8,9 миллионов.

Инициативу по проведению первого во Франции эксперимента проявил Жюльен Байу, официальный представитель партии "Европа-Экология- Зеленые", депутат регионального совета Иль-де-Франс.

Напомним, Германия выделит 14 млн евро Донбассу.

Ранее сообщалось, что в России сиделка убила 93-летнюю сотрудницу Мариинского театра из-за денег.
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Источник:

Левый берег

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