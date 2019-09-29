Во Франции суд запретил родителям назвать сына Джихад

Французы выбрали сыну другое имя с тем же значением

Женщина из Индии родила двойню в 74 года / Фото: Depositphotos

Во Франции суд города Дижон запретил родителям назвать ребенка именем Джихад. Решение суда было обосновано тем, что имя может вызвать негативную реакцию общества и навредить ребенку.

"Суд не принимает это имя, потому что считает, что оно может быть вредным для ребенка и принесет ему проблемы", – сообщает AFP со ссылкой на решение суда.

После судебного решения родители выбрали ребенку новое имя – Джахид, которое на арабском языке имеет то же значение – сила и смелость, однако не связано с понятием войны.

Реклама

Два года назад аналогичный случай произошел во французском городе Тулуза – 23 октября 2017 года там начался судебный процесс в связи с решением пары также назвать своего ребенка Джихадом.

В сентябре 2013 года французский апелляционный суд вынес условный приговор местной жительнице, которая отправила трехлетнего ребенка в детсад в футболке с надписью "Я бомба" на груди и "Джихад, родившийся 11 сентября" на спине.

В тренде Военный эксперт показал, как США втягивают Россию в гонку вооружений

Мальчика зовут Джихад, и он действительно родился 11 сентября. По словам матери, никакой связи с терактами 11 сентября 2001 года в ее действиях не было, и она всего лишь хотела отметить день рождения сына.

Напомним, недавно британская королевская чета Меган Маркл и ее супруг принц Гарри вместе с сыном Арчи прилетели в Африку с официальным визитом. Герцогиня планирует в течение 10 дней заниматься благотворительностью, а также провести ряд встреч с местными жителями.

Также узнайте, зачем Меган Маркл недавно ездила к себе на родину – в Нью-Йорк:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама