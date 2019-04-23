Во Франции судят соперника Макрона на выборах

Правого экс-кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона обвиняют в растрате госсредств

Франсуа Фийон. Фото: REUTERS/Christian Hartmann.

Во Франции уголовное дело о растрате, которое в 2017 году возбудили в отношении экс-премьера и кандидата в президенты от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, дошло до суда.

Как сообщает местная пресса, дело о фиктивном найме его жены Пенелопы в парламент передали суду 23 апреля.

Кроме Фийона, аналогичные обвинения предъявлены его супруге, которую уличили в том, что она долгие годы получала зарплату за работу помощником своего мужа-депутата, но на самом деле ни для там не проработала. По подсчетам журналистов, в общей сложности, по такой схеме Фийоны прикарманили 900 тыс. евро.

Пенелопа Фийон также стала фигуранткой другого скандала – якобы издание друга ее супруга Revue des deux mondes платило ей крупные гонорары за несуществующие статьи.

Постановление, необходимое для начала процесса, было подписано судебными следователями в минувшую пятницу.

Впрочем, Франсуа Фийон – не единственный французский политик, который на посту главы правительства присваивал госсредства. По этой же статье экс-президенту Франции Николя Саркози грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Франции судят соперника Макрона на выборах". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"