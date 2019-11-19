Во Франции таможенники изъяли партию кокаина на 14 млн евро: подробности

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Таможенная служба города Арль во французском Провансе смогла перехватить партию кокаина, стоимость которой на "черном" рынке могла бы составить 14 млн евро. Об этом сообщил министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен.

"Поздравляем таможенников Арля, которые изъяли 179 кг кокаина, спрятанного в партии спортивных товаров", - сообщил он.

Тем не менее основная концентрация наркотрафика во Франции, согласно официальной статистике, приходится на порт северного города Гавр, где в 2017 году было изъято 3,5 тонны кокаина, при том, что по всей стране в том году полиция и таможня собрали 17,5 тонны этого наркотика. За 2018 год на территории всей страны было изъято около 15 тонн кокаина, в то время как общая масса конфискованных наркотиков всех возможных видов приблизилась к 100 тоннам.

Ранее сообщалось, что карабинеры и сотрудники финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) Италии изъяли более тонны кокаина в порту города Джойя-Тауро (южная область Калабрия). 144 упаковки с наркотическом веществом были спрятаны в контейнере, предназначенном для транспортировки бананов. Как указывает телеканал, прибывший из Южной Америки контейнер должны были доставить в Германию. По подсчетам сотрудников правоохранительных органов, стоимость такого количества кокаина на "черном" рынке составляет около 250 млн евро.

Ранее сообщалось, что среди рыбных консервов из Эквадора в Санкт-Петербург привезли 400 килограммов кокаина. Товар был спрессован в килограммовые брикеты и спрятан в мешках. По данным полиции, стоимость партии около 150 млн долларов. Причастных к переправке наркотиков пока не нашли.

Напомним, не смотря на то, что борьба с продажей нелегального кокаина в странах ЕС усилилась, количество его потребления достигло нового рекордного уровня. Сегодня существуют даже колл-центры, доставляющие кокаин как пиццу.

По данным экспертов, нелегальное потребление кокаина в Европе достигло рекордного уровня. Значение героина, который долгое время определял европейский наркорынок, наоборот, упало – опиоид колют себе все меньше людей. Одновременно растет и возраст людей, долгое время употребляющих наркотики: средний возраст людей, умерших от передозировки, увеличился до 39 лет.

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