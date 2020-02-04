Во Франции зарезали блогера, который критиковал Кадырова

Тело мужчины обнаружил один из сотрудников отеля, его номер был забронирован на одну ночь

Имран Алиев. Фото: соцсети

Во Франции нашли зарезанным чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает издание Le Parisien.

"44-летний чеченский блогер Имран Алиев, который критиковал режим Рамзана Кадырова, был убит ножом в отеле в Лилле на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Как сообщается, тело было обнаружено 30 января в номере отеля, холодное оружие обнаружили рядом.

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По данным издания La Voix Du Nord, тело мужчины обнаружил один из сотрудников отеля Coq Hardi. Его номер был забронирован на одну ночь.

В местной полиции изданию Le Parisien сказали, что убийство "имеет все характеристики политического мотива", но надо дождаться результатов расследования.

Имран Алиев под псевдонимом Мансур Старый был известен резонансными обращениями на YouTube и в соцсети Facebook, в которых он критиковал Кадырова и обвинял чеченского лидера в нарушении прав человека.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Рамзан Кадыров призвал "убивать, сажать и запугивать" тех, кто "оскорбляет чью-то честь" в интернете.

Также сообщалось, что у резиденции Рамзана Кадырова в Грозном произошла стрельба – члены террористической группировки "Исламское государство" напали на полицейских.

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