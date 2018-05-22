Во Франции участнику протестов оторвало руку гранатой

Сегодня, 17:33

Для разгона демонстрантов жандармы использовали светошумовые гранаты

Фото: twitter.com/_Libertaire_
Фото: twitter.com/_Libertaire_

17 мая в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд, когда манифестанты пытались помешать демонтажу незаконно заселённых зданий, одному из участников протестов оторвало руку гранатой, которую бросили жандармы. В тот день сообщалось, что в результате столкновений с полицейскими есть пострадавшие, однако никаких деталей приведено не было. Об этом сообщили на брифинге прокурора Сильви Кановас

Кановас рассказала, что для разгона демонстрантов жандармерия применила светошумовые гранаты. Один из участников акции нагнулся, чтобы поднять гранату, но из-за взрыва потерял руку.

Отметим, профсоюзы уже неоднократно организовывали протесты против реформ Макрона

Напомним, во французском городе Руан студенты и медицинские работники вышли на протест против реформ президента Эммануэля Макрона.

Протесты проходят через два дня после масштабной забастовки работников железной дороги. Их не устраивают планы правительства лишить их ряда льгот и упразднить особый статус работников железной дороги. Забастовку инициировали три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта – CGT, CFDT и Unsa.

Напомним, во Франции остановились самолеты и поезда, а вскоре там угрожают еще и выключить свет. В стране началась одна из самых масштабных забастовок профсоюзов.
Франция, протесты, граната, митинги, полиция

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Протесты во Франции. Фото: AFP

Массовые беспорядки и погромы в Париже: полиция задержала почти триста человек

2 Мая, 10:15

Беспорядки вспыхнули во время первомайской манифестации трудящихся на юго-востоке Парижа

Евросоюз

Во Франции бушуют протесты. Фото: AFP

В Париже начались столкновения между полицией и участниками массовых демонстраций

22 Марта, 14:47

Стражи правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ против группы молодых людей в районе Восточного вокзала Парижа
Загрузка...

Евросоюз

Фото: Pixabay

Во Франции протестуют работники железной дороги

2 Апреля, 11:14

Сотрудники недовольны планами властей сократить их льготы

Евросоюз

Фото: AFP

По всей Франции начались масштабные забастовки профсоюзов

4 Апреля, 12:20

Протесты спровоцированы новой реформой президента страны
Загрузка...