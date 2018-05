Во Франции участнику протестов оторвало руку гранатой

17 мая в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд, когда манифестанты пытались помешать демонтажу незаконно заселённых зданий, одному из участников протестов оторвало руку гранатой, которую бросили жандармы. В тот день сообщалось, что в результате столкновений с полицейскими есть пострадавшие, однако никаких деталей приведено не было. Об этом сообщили на брифинге прокурора Сильви Кановас

Кановас рассказала, что для разгона демонстрантов жандармерия применила светошумовые гранаты. Один из участников акции нагнулся, чтобы поднять гранату, но из-за взрыва потерял руку.

France: A second eviction operation in the ZAD of Notre-Dame-des-Landes was launched by the police. It was organized a little more than a month after the launch of a first operation, during which some thirty sites,some ninety that counted the grove,had been destroyed. 17-05-2018 pic.twitter.com/O3cR9wB1jy