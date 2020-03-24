Во Франции успешно испытали лекарства от COVID-19: подробности

Французские медики заявили о первом успешном испытании лекарств от коронавируса нового типа. Для лечения инфицированных пациентов врачи применяют комбинацию двух уже существующих препаратов, сообщает издание International Journal of Antimicrobial Agents.

Исследования провели на базе инфекционной больницы Méditerranée Infection Университетского госпиталя Марсельского университета. Итак, медики давали пациентам гидроксихлорохин и азитромицин. Сначала зараженные ежедневно принимали гидроксихлорохин. Потом, в зависимости от их клинической картины, к лечению добавляли азитромицин.

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По данным медиков, пациенты хорошо переносили комбинацию этих препаратов, и уже на пятый день тесты на коронавирус у них показали отрицательный результат. Ученые ответили, что тестовая группа была очень небольшой и, чтобы точно убедиться в эффективности лечения, нужно провести более масштабные исследования. Но результаты, как считают медики, очень обнадеживающие.

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Ранее мы писали, что британские фармацевты набрали более 20 тысяч добровольцев, которые согласились заразиться вирусами, похожими на COVID-19, чтобы помочь разработать вакцину.

Также сообщалось, что на данный момент в мире разрабатывают около 20 вакцин против коронавируса нового типа.

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