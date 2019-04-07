Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие более 20 тысяч человек
Это самая низкая мобилизация движения с 17 ноября
Во Франции в акции "желтых жилетов" сегодня приняли участие 22,3 тыс. человек, в том числе в Париже 3,5 тыс.
Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
Отмечается, что сегодня прошла 21-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.
Это самая низкая мобилизация движения с 17 ноября.
По предварительным данным префектуры парижской полиции, в столице Франции были задержаны 43 участника акции протеста.
Напомним, в прошлую субботу во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие почти 34 тысячи человек.
А 23 марта, на протесты участие в протестах по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, 5 тыс. из них протестовали в Париже.
Мы также писали о приговоре, который основателю протестного движения Эрику Друэ вынес Уголовный суд Парижа за две несанкционированные демонстрации 22 декабря и 2 января.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие более 20 тысяч человек". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции начался новый протест "желтых жилетов": фото
Две крупные манифестации протеста "желтых жилетов" начались в Париже
Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие почти 34 тысячи человек
Сегодня прошла 20-я еженедельная акция движения "желтых жилетов"
Водометы, БТР и жандармы: как проходит юбилейная акция "желтых жилетов" в Париже
Очередная акция протестов во Франции проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности
Во Франции "Желтые жилеты" собираются выйти на юбилейную акцию протеста
Протестующим в Париже не разрешат выйти в субботу на Елисейские поля