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Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие более 20 тысяч человек

Сегодня, 00:23

Это самая низкая мобилизация движения с 17 ноября

Фото: AFP
Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие более 20 тысяч человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/919/a1d/5ca919a1d98bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/919/a1d/5ca919a1d98bf.jpg Евросоюз Это самая низкая мобилизация движения с 17 ноября

Во Франции в акции "желтых жилетов" сегодня приняли участие 22,3 тыс. человек, в том числе в Париже 3,5 тыс.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сегодня прошла 21-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Это самая низкая мобилизация движения с 17 ноября.

По предварительным данным префектуры парижской полиции, в столице Франции были задержаны 43 участника акции протеста.

Напомним, в прошлую субботу во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие почти 34 тысячи человек.

А  23 марта, на протесты участие в протестах по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, 5 тыс. из них протестовали в Париже.


Мы также писали о приговоре, который основателю протестного движения Эрику Друэ вынес Уголовный суд Парижа за две несанкционированные демонстрации 22 декабря и 2 января.

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Тег Франция, акции протеста, Макрон, желтые жилеты

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