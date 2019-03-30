Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие почти 34 тысячи человек
Сегодня прошла 20-я еженедельная акция движения "желтых жилетов"
Во Франции в акции "желтых жилетов" сегодня приняли участие 33,7 тыс. человек, в том числе в Париже 4 тыс.
Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
Отмечается, что сегодня прошла 20-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.
Количество демонстрантов несколько уменьшилась по сравнению с предыдущей акцией, которая состоялась неделю назад. Тогда, по данным МВД, в стране протестовали 40,5 тыс. человек, в том числе в Париже 5 тыс.
В столице страны, по информации префектуры, полиция задержала 37 участников акции.
Напомним, что в прошлую субботу, 23 марта, на протесты участие в протестах по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, 5 тыс. из них протестовали в Париже.
Мы также писали о приговоре, который основателю протестного движения Эрику Друэ вынес Уголовный суд Парижа за две несанкционированные демонстрации 22 декабря и 2 января.
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