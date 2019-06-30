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Во Франции в результате пожаров уничтожены 620 гектаров растительности

30 июня, 15:58

Огонь распространился на оливковые рощи и поля

Фото: Pixabay

Сильные пожары на юге Франции уничтожили 620 гектаров растительности. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

Согласно ее сведениям, огнем охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев. Борьбу с огнем продолжают вести около восьми десятков пожарных. В тушении огня также задействованы пожарные самолеты, сбрасывающие воду на зоны огня.

По данным местных властей, 19 сотрудников пожарно-спасательной службы и один местный житель получили травмы и отравились угарным газом. В настоящий момент распространение огня взято под контроль, однако пожарные не исключают появления новых очагов возгорания в связи с жарой и ветром в департаменте.

Ранее мы писали, что аномальная жара значительнее всего затронула Испанию и Францию, где власти объявляют наивысшие уровни опасности из-за погоды. Премьер-министр Франции Эдуар Филип призвал граждан страны к "максимальной бдительности". В преддверии начала школьных каникул в стране он также отметил рост числа жертв во время купания в водоёмах.

Так, в результате длительной жары в Европе уже погибли восемь человек. В частности, по состоянию на 29 июня, четыре смертельных случая от жары зафиксировали во Франции, по два – в Испании и Италии. Про первый случай сообщили еще 27 июня во Франции. Погиб мужчина, который работал на улице при температуре 35 градусов по Цельсию.


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Тег Франция, пожар, поля

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