Во Франции врача подозревают в домогательствах к 350 детям

Гинеколог тайно снимал женщин на камеру Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Во Франции хирурга подозревают в домогательствах и изнасиловании несовершеннолетних пациентов, продолжавшихся в течение тридцати лет. Количество потенциальных жертв мужчины – 349 детей. Об этом сообщает Franceinfo.

"Количество потенциальных жертв хирурга Жоэля Лу Скуарнека, подозреваемого в изнасиловании и домогательствах к несовершеннолетним пациентам в течение почти тридцати лет карьеры, сейчас составляет 349. По некоторым из этих фактов уже истек срок давности. Сейчас 229 человек уже дали показания, 197 из них подали жалобу", – сообщили в издании.

Расследование в отношении 68-летнего бывшего хирурга началось в 2017 году, когда шестилетняя девочка рассказала матери о том, что он ее добивался и применил насилие сексуального характера. Также во время обыска в его квартире нашли записи, в которых содержалась информация об пострадавших детях и и описания действий сексуального характера в отношении них.

Сейчас мужчина находится под стражей, а в марте следующего года его будут судить по обвинению в домогательствах.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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