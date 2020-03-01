Во Франции временно закрыли Лувр: названа причина

С 1 марта художественный музей Лувр, который стал самым популярным музеем в мире, в Париже закрывает свои двери для посетителей из-за распространения в мире коронавируса Covid-19.
Об этом говорится в сообщении музея в Twitter.
Музей закрыли после оперативного совещания, на котором сотрудники Лувра обсудили вопросы в области здравоохранения и меры профилактики коронавируса. Распоряжение о закрытии Лувра поступило от французских министров.
"Просим прощения за неудобства и будем информировать вас о развитии ситуации", — добавили в музее.
Сотрудники музея очень обеспокоены по поводу угрозы распостранения коронавируса, поскольку Лувр посещают люди отовсюду, сообщает АР.
"Риск очень, очень, очень велик", – сказал сотрудник Лувра и представитель профсоюза Андре Сакристин, отметив, что несмотря на отсутствие известных случаев заражения среди 2300 музейных работников, "это всего лишь вопрос времени".
Отмечается, что рано утром в воскресенье желающие посетить музей туристы ждали несколько часов в очереди, прежде чем разойтись.
Ранее архиепископ Парижский Мишель Опети дал распоряжение священнослужителям уменьшить риск заражения коронавирусом верующих в католических храмах французской столицы.
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