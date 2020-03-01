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Во Франции временно закрыли Лувр: названа причина

1 марта, 20:55

Елена Вус

В воскресенье желающие посетить музей туристы ждали несколько часов в очереди, прежде чем разойтись

С 1 марта художественный музей Лувр, который стал самым популярным музеем в мире, в Париже закрывает свои двери для посетителей из-за распространения в мире коронавируса Covid-19.

Об этом говорится в сообщении музея в Twitter.

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Музей закрыли после оперативного совещания, на котором сотрудники Лувра обсудили вопросы в области здравоохранения и меры профилактики коронавируса. Распоряжение о закрытии Лувра поступило от французских министров.

"Просим прощения за неудобства и будем информировать вас о развитии ситуации", — добавили в музее.

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Сотрудники музея очень обеспокоены по поводу угрозы распостранения коронавируса, поскольку Лувр посещают люди отовсюду, сообщает АР.

"Риск очень, очень, очень велик", – сказал сотрудник Лувра и представитель профсоюза Андре Сакристин, отметив, что несмотря на отсутствие известных случаев заражения среди 2300 музейных работников, "это всего лишь вопрос времени".

Отмечается, что рано утром в воскресенье желающие посетить музей туристы ждали несколько часов в очереди, прежде чем разойтись.

Ранее архиепископ Парижский Мишель Опети дал распоряжение священнослужителям уменьшить риск заражения коронавирусом верующих в католических храмах французской столицы.

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Франция Париж музей лувр коронавирус

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