Во Франции выделят деньги на помощь малым предприятиям возле Нотр-Дама
Помощь дадут тем предприятиям, оборот которых составляет менее миллиона евро
Правительство Франции выделит 350 тыс. евро финансовой помощи малым предприятиям, расположенным возле Собора Парижской Богоматери, где произошел масштабный пожар. Об этом в понедельник сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Эта финансовая помощь касается малых предприятий, чей бизнес пострадал после пожара в соборе Нотр-Дам", — приводит слова министра радиостанция Franceinfo.
Он уточнил, что под малыми предприятиями подразумеваются те, чей годовой оборот составляет менее 1 млн. евро.
По данным Ассоциации торговцев района Нотр-Дам, около пяти десятков предприятий имеют финансовые трудности после пожара.
Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.
Кроме того, недавно в соборе Парижской Богоматери впервые после разрушительного пожара провели церковную службу. Месса состоялась спустя ровно два месяца после традегии, в субботу, 15 июня. Службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором в целях безопасности была каска. На службе присутствовали около 30 человек, половина из них – священнослужители, а другая – реставраторы, волонтеры и верующие.
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