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Во Франции выделят деньги на помощь малым предприятиям возле Нотр-Дама

18 июня, 03:01

Помощь дадут тем предприятиям, оборот которых составляет менее миллиона евро

Фото: AFP

Правительство Франции выделит 350 тыс. евро финансовой помощи малым предприятиям, расположенным возле Собора Парижской Богоматери, где произошел масштабный пожар. Об этом в понедельник сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Эта финансовая помощь касается малых предприятий, чей бизнес пострадал после пожара в соборе Нотр-Дам", — приводит слова министра радиостанция Franceinfo.

Он уточнил, что под малыми предприятиями подразумеваются те, чей годовой оборот составляет менее 1 млн. евро.

По данным Ассоциации торговцев района Нотр-Дам, около пяти десятков предприятий имеют финансовые трудности после пожара.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Кроме того, недавно в соборе Парижской Богоматери впервые после разрушительного пожара провели церковную службу. Месса состоялась спустя ровно два месяца после традегии, в субботу, 15 июня. Службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором в целях безопасности была каска. На службе присутствовали около 30 человек, половина из них – священнослужители, а другая – реставраторы, волонтеры и верующие.


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Тег материальная помощь, предприятия, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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