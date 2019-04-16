Во Франции выпустят монеты с Нотр-Дамом: как они будут выглядеть

Все средства от продажи памятных медалей пойдут на реконструкцию сгоревшего собора





Парижский монетный двор приобщится к сбору средств для реконструкции пострадавшего в результате пожара Собора Парижской Богоматери.

В связи с этим руководство учреждения решило переиздать монету с изображением этого памятника готической архитектуры. Ранее такую монету чеканили в 2013 году по поводу 850-летия заложения первого камня собора на острове Сите.

"Мы собираемся перевыпустить эту медаль 2013 года и выпустить ее в продажу, чтобы собрать средства на восстановление собора Нотр-Дам де Пари", — ообщили на странице двора в Twitter.

На аверсе медали изображен южный фасад Нотр-Дама с гагрульей и одним из трех порталов, а на реверсе – репродукция северного окна-розы.

По данным газеты Le Figaro, начать изготовление и продажу новых медалей планируется уже "в кратчайшие сроки". Все средства, вырученные от реализации, пойдут на восстановление причиненного ущерба.

Напомним, что к сбору средств на реконструкцию сгоревшего готического храма приобщились французские бизнес-гиганты, которые менее чем за сутки после пожара пожертвовали с этой целью более 600 млн евро.

Мы также писали, что по оценкам экспертов на восстановление вида, который Нотр-Дам имел до пожара, может уйти вплоть до 12 лет.

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