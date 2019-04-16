Во Франции выпустят монеты с Нотр-Дамом: как они будут выглядеть
Все средства от продажи памятных медалей пойдут на реконструкцию сгоревшего собора
Парижский монетный двор приобщится к сбору средств для реконструкции пострадавшего в результате пожара Собора Парижской Богоматери.
В связи с этим руководство учреждения решило переиздать монету с изображением этого памятника готической архитектуры. Ранее такую монету чеканили в 2013 году по поводу 850-летия заложения первого камня собора на острове Сите.
"Мы собираемся перевыпустить эту медаль 2013 года и выпустить ее в продажу, чтобы собрать средства на восстановление собора Нотр-Дам де Пари", — ообщили на странице двора в Twitter.
На аверсе медали изображен южный фасад Нотр-Дама с гагрульей и одним из трех порталов, а на реверсе – репродукция северного окна-розы.
По данным газеты Le Figaro, начать изготовление и продажу новых медалей планируется уже "в кратчайшие сроки". Все средства, вырученные от реализации, пойдут на восстановление причиненного ущерба.
Напомним, что к сбору средств на реконструкцию сгоревшего готического храма приобщились французские бизнес-гиганты, которые менее чем за сутки после пожара пожертвовали с этой целью более 600 млн евро.
Мы также писали, что по оценкам экспертов на восстановление вида, который Нотр-Дам имел до пожара, может уйти вплоть до 12 лет.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Во Франции выпустят монеты с Нотр-Дамом: как они будут выглядеть". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в Соборе Парижской Богоматери: самую страшную версию опровергли
Прокурор Парижа не увидел следов умышленного характера возгорания
Березовец попал в скандал с шуткой о Зеленском и пожаре в Нотр-Даме
Посол Франции резко отреагировала на слова политолога, а он, в свою очередь, напомнил французам об их "шутках"
Пожар в Нотр-Дам де Пари: появилась реакция Королевы Елизаветы II
Королева Великобритании поблагодарила французские экстренные службы за работу
Спасли лишь треть: появились фото уцелевших в пожаре реликвий Нотр-Дама
Руководство Собора Парижской Богоматери утверждает, что знаменитый орган храма уцелел в огне