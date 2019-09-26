Во Франции взрывы и пожар уничтожили химзавод в Руане

На химзаводе вспыхнул масштабный пожар с которым борются больше сотни спасателей

Во французском городе Руан взрывы уничтожили химический завод. Вспыхнул масштабный пожар, охвативший все предприятие, а небо стало черным.

Пожар уже классифицировали как особо опасный, ведь на комбинате используют опасные вещества. Сейчас с огнем борются больше сотни пожарных. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Людей в радиусе полукилометра от завода эвакуировали, а на улицах в районе пожара перекрыли движение. В городе и соседних селах закрыты колледжи, школы и детские сады.

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По сообщениям местных чиновников, пожар на химическом заводе может привести к серьезным загрязнениям реки Сены.

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Ранее сообщалось, что в восточной китайской провинции Цзянсу в результате взрыва на химическом предприятии погибли 78 человек. Взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрируют кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва.

Также мы писали о том, как произошел пожар и взрыв на химзаводе в Стамбуле. В результате инцидента ранены семь человек. Все пострадавшие – пожарные. Химический завод расположен в азиатской части Стамбула, вблизи аэропорта имени Сабихи Гекчен.

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