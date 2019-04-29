Во Франции задержали группу подозреваемых в подготовке теракта
Подозреваемые занимались поиском оружия
Во Франции задержали группу лиц по подозрению в подготовке теракта против сил безопасности. Об этом сообщает BFMTV.
Подозреваемые были задержаны в пятницу в рамках расследования, открытого в начале февраля в отношении предполагаемого главаря террористической ячейки. По данным правоохранителей, подозреваемые занимались поиском оружия.
В рамках дела под стражу поместили четырех человек. Сообщается, что задержанные планировали совершить задуманный теракт в ближайшем будущем.
Среди задержанных есть подросток. В 2017 году в возрасте 15 лет он был арестован и осужден при попытке отправиться в Сирию. Юноша был приговорен к трем годам тюремного заключения, из которых два года условно.
Тем временем, после терактов на Шри-Ланке,разведка Британии предупредила об угрозе терактов на популярных курортах мира.
Как сообщалось, 26 апреля, на Шри-Ланке прогремело три новых взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. А 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.
Напомним, восемь взрывов, по три из которых – в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.
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