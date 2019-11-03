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Во Франции задержали грузовик с 30 мигрантами, среди которых – дети

3 ноября, 12:11

Мигрантов передали итальянским властям в соответствии с иммиграционными процедурами

Фото: REUTERS/Ari Jalal

Фото: REUTERS/Ari Jalal

Во Франции, где ранее из фуры-холодильника спасли восьмерых мигрантов, сотрудники дорожной полиции обнаружили группу мигрантов из Пакистана в кузове грузовика на юге страны. Об этом сообщает The Local.

Группу мигрантов из Пакистана в составе 31 человека, которые прятались в кузове грузовика, обнаружили во время выборочной проверки на автодороге вблизи итальянской границы. Среди найденных трое несовершеннолетних без сопровождения. Мигрантов передали итальянским властям в соответствии с иммиграционными процедурами. Водитель грузовика, который также из Пакистана, задержан французскими властями.

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Ранее британские полицейские обнаружили в индустриальном парке в Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами. На данный момент установлено, что трейлер вечером 22 октября отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября. Головная часть грузовика с кабиной водителя прибыла из Северной Ирландии и забрала автоприцеп из Пурфлита.

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По сообщению полиции, все погибшие были гражданами КНР. Однако позднее появилась информация о том, что по меньшей мере три человека в фургоне могли быть вьетнамцами. Так считают родственники граждан Вьетнама, отправившихся в Великобританию через Китай, поскольку их близкие перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия. Предположительно, вьетнамцы использовали поддельные китайские паспорта.

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Италия Франция мигранты

Источник: УНИАН

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