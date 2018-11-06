Во Франции задержали шесть человек, готовивших нападение на Макрона

Задержания были произведены в трех департаментах – Иль и Вилен, Изер и Мозель

Французская полиция задержала шесть человек, которых подозревают в подготовке нападения на президента страны Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что задержанные планировали осуществить некое "насильственное действие" в отношении французского лидера. Однако никаких конкретных деталей не приводится.

Парижская прокуратура начала в отношении них предварительное расследование.

Задержания были произведены в трех департаментах – Иль и Вилен, Изер и Мозель.

Это не первая попытка нападения на президента Франции. Ранее 23-летний француз намеревался совершить нападение на Эммануэля Макрона, однако полиция его заранее арестовала. Речь идет о молодом человеке, который придерживается правых взглядов. Он собирался совершить нападение 14 июля, в День взятия Бастилии, на Елисейских полях.

Мужчина уже отбывал наказание в 2016 году за пропаганду терроризма. Тогда он говорил, что необходимо нападать на чернокожих, евреев, арабов и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, Макрон рассказал, что нужно Европе для защиты от России.