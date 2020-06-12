Во Франции загорелась атомная подлодка: что известно (видео)

Субмарина Perle является самой последней из шести атомных подводных лодок класса Ruby

Военно-морские силы Франции настигла вторая беда в этом году – ранее треть экипажа единственного авианосца республики заразилась коронавирусом, а теперь на атомной подводной лодке Perle произошел взрыв, который привел к возгоранию субмарины.

Как сообщили в Морской префектуре Средиземноморья, инцидент произошел утром 12 июня на военно-морской базе во французском Тулоне, где субмарина в январе этого года встала на ремонт.

Перед этим с нее сняли вооружения и реактор, а также слили ядерное топливо, поэтому опасаться радиации не стоит, утверждают власти.

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"Подлодка была эвакуирована, пострадавших нет", – отметили в префектуре.

Для борьбы с возгоранием снарядили десятки пожарных.

Субмарина Perle является самой последней из шести атомных подводных лодок класса Ruby ВМС Франции. Ее ввели в эксплуатацию в 1993 году.

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Напомним, в прошлом году возле китайского побережья на глубине порядка 50 метров в Южно-Китайском море произошел ядерный взрыв, причиной которого, как предполагали, была авария на атомной подлодке.

Также сообщалось о взрыве на российском подводном исследовательском аппарате "Лошарик"в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 офицеров.

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