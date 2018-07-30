Во Франции заключенный взял в заложники медсестру

Сегодня, 21:03

Преступник удерживал заложницу более трех часов

фото AFP
фото AFP

Медсестра, взятая в заложники заключенным в тюрьме города Салон-де-Прованс на юго-востоке Франции, освобождена. Об этом сообщило в понедельник министерство юстиции республики.

Преступник удерживал заложницу более трех часов. В результате переговоров, которые с ним вели сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник сдался офицерам полиции. По словам представителя министерства, в результате инцидента медсестра не пострадала

Ранее в понедельник около 15:30 по парижскому времени заключенный тюрьмы Салон-де-Прованс захватил в заложники медицинскую сестру психиатрического отделения. В связи со сложившейся ситуацией был создан кризисный штаб. Преступник угрожал заложнице самодельным оружием.

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По сведениям министерства юстиции, "захватчик отбывает наказание за преступления, не связанные с терроризмом". По информации источников, злоумышленник был осужден несколько раз на длительный срок за применение насилия.

Этот инцидент произошел, несмотря на повышенные меры безопасности, принятые во французских местах заключения после дерзкого побега из тюрьмы в департаменте Сена и Марна. Грабитель-рецидивист Редуан Фаид, отбывавший 25-летний срок заключения, сбежал с помощью нескольких пособников 1 июля. Для бегства он воспользовался вертолетом. Поиски преступника ведутся уже на протяжении целого месяца, но не принесли результата.

Случай с захватом заложников в магазине недавно произошел и во Франции. Неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака, однако нападавший был убит.

Также ранее в США мужчина убил четверых детей-заложников и застрелилсяТрагедия развернулась после того, как подруга мужчины позвонила в полицию и заявила о домашнем насилии. Гэри Уэйн Линдси, отбывая условный срок за ряд преступлений, забаррикадировался в доме и открыл огонь по стражам порядка, ранив одного из них.
Франция, заключенный, мужчина, медсестра, заложник
Источник:

ТАСС

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