Во Франции закрывают открытые недавно пляжи: дистанция не соблюдается

Во Франции, где коронавирус унес уже больше 28 тысяч жизней, несколько курортных городов закрыли свои пляжи всего через несколько дней после того, как они біли открыты спустя два месяца карантина.

Как пишет AFP, такое решение было принято из-за слишком большого количества посетителей и из-за систематических нарушений правил социального дистанцирования на побережье региона Бретань.

Как сообщило руководство префектуры региона Морбиан, в городах Дамган, Биллиер и Эрдевен закроют пляжи до выходных – пляжники не придерживаются безопасной дистанции и постоянно собраются в группы.

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С 16 мая во Франции сотни пляжей открылись для посетителей, в том числе пловцов и рыбаков, после того, как страна начала смягчать меры по борьбе с коронавирусом.

При этом на большинстве пляжей действуют ограничения, например запрет на пикники или длительное времяпровождение. Таким образом власти надеются предотвратить вторую волну эпидемии.

Правительство считает, что карантин спас тысячи жизней, но антивирусные меры сильно ударили по экономике. Особенно пострадал сектор туризма, на который приходится 8% французской экономики. В общей сложности 28 000 человек умерли от осложнений, связанных с COVID-19 во Франции.

Напомним, что ранее во Франции пришлось также закрыть несколько школ, которые открылись после каникул – в них произошли новые вспышки коронавируса.

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При этом в этом месяце французский парламент окончательно утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране.

А как в других странах мира борются с пандемией COVID-19, смотрите в видеосюжете:

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