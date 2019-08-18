Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказ

В прошлом году во французской столице убили пожилую парижанку, а теперь правоохранительные органы страны разыскивают преступника, убившего официанта лишь за то, что тот вынудил его слишком долго ждать заказ.

По данным France Info, инцидент произошел в коммуне Нуази-ле-Гран на севере Франции, где посетитель одного из заведений выстрелил в официанта, так как долго ждал свой заказ – сэндвич.

Пуля попала жертве в плечо, но рана оказалась смертельной – до приезда скорой помощи работник ресторана не дожил.

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После этого стрелявший мужчина скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов Франции.

Напомним, ранее в Париже задержали женщину, подозреваемую в поджоге жилого дома на западе города, в результате чего погибли восемь человек. Подозреваемая неоднократно ложилась на лечение психбольницу и была арестована после попытки поджечь автомашину и помойные баки.

Мы также писали о вооруженном нападении на фургон инкассаторов во Франции. На автостраде возле Лиона они вытащили инкассаторов из машины, чтобы забрать деньги, после чего скрылись на третьем микроавтобусе в направлении аэропорта. Но в автомобиле денег не оказалось.