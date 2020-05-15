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Во Франции заявили, что вакцина от коронавируса должна быть доступна повсюду и для всех

15 мая, 02:04

Елена Кузьмич

Во Франции за сутки умерли 351 человек, заразившихся коронавирусом

Возможная вакцина от коронавируса должна быть доступной как можно скорее, и ее следует распределять справедливым и равноправным образом.

Об этом заявили в Елисейском дворце.

"Вакцина была всемирным общественным достоянием, то есть исключена из рыночных законов", – отмечает канцелярия президента Франции.

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В Елисейском дворце подчеркнули, что вакцина должна быть "доступна всюду, для всех и одновременно".

Так в Париже отреагировали на сделанное накануне главой французской фармацевтической компании Sanofi Полом Хадсоном заявление о том, что у Соединенных Штатов, вероятно, будет приоритет в снабжении будущей вакциной от коронавируса.

Такая позиция руководителя Sanofi вызвала негодование и протест французского политического класса.

Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз не предусматривает мер, которые бы дали преимущества европейцам над другими в использовании будущей вакцины против коронавируса.

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Во Франции госпитализированы 20 463 человека. Это на 608 меньше, чем накануне. В реанимационных отделениях находятся 2 299 пациентов, на 129 меньше, чем днем раньше.

Всего за время эпидемии в стране были госпитализированы с диагнозом коронавируса 97 844 человека. За это время выписались из больниц 59 605 вылечившихся.

Во Франции за минувшие сутки умерли 351 заразившийся коронавирусом, всего с начала эпидемии насчитывается 27 425 смертей.

Также зарегистрировано 622 новых инфицированных COVID-19, за период эпидемии их число достигло 141 356 выявленных случаев.

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США Франция вакцина коронавирус

Источник: ТАСС

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