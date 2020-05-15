Во Франции заявили, что вакцина от коронавируса должна быть доступна повсюду и для всех

Возможная вакцина от коронавируса должна быть доступной как можно скорее, и ее следует распределять справедливым и равноправным образом.
Об этом заявили в Елисейском дворце.
"Вакцина была всемирным общественным достоянием, то есть исключена из рыночных законов", – отмечает канцелярия президента Франции.
В Елисейском дворце подчеркнули, что вакцина должна быть "доступна всюду, для всех и одновременно".
Так в Париже отреагировали на сделанное накануне главой французской фармацевтической компании Sanofi Полом Хадсоном заявление о том, что у Соединенных Штатов, вероятно, будет приоритет в снабжении будущей вакциной от коронавируса.
Такая позиция руководителя Sanofi вызвала негодование и протест французского политического класса.
Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз не предусматривает мер, которые бы дали преимущества европейцам над другими в использовании будущей вакцины против коронавируса.
Во Франции госпитализированы 20 463 человека. Это на 608 меньше, чем накануне. В реанимационных отделениях находятся 2 299 пациентов, на 129 меньше, чем днем раньше.
Всего за время эпидемии в стране были госпитализированы с диагнозом коронавируса 97 844 человека. За это время выписались из больниц 59 605 вылечившихся.
Во Франции за минувшие сутки умерли 351 заразившийся коронавирусом, всего с начала эпидемии насчитывается 27 425 смертей.
Также зарегистрировано 622 новых инфицированных COVID-19, за период эпидемии их число достигло 141 356 выявленных случаев.
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