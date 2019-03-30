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Во Франции "Желтые жилеты" собираются выйти на юбилейную акцию протеста

Сегодня, 00:36

Протестующим в Париже не разрешат выйти в субботу на Елисейские поля

Фото: AFP
Во Франции "Желтые жилеты" собираются выйти на юбилейную акцию протеста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ab4/bd2/5c7ab4bd2a1b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ab4/bd2/5c7ab4bd2a1b3.jpg Евросоюз Протестующим в Париже не разрешат выйти в субботу на Елисейские поля

Жители Франции намерены в субботу принять участие в очередной акции протеста движения "желтых жилетов". Акции запланированы в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, Авиньоне и в ряде других городов. Субботние протесты станут уже 20-й акцией "желтых жилетов".

Французские власти после недавних случаев беспорядков и погромов на акциях "желтых жилетов" ввели запрет на проведение демонстраций в некоторых районах крупных городов. Так, например, протестующим в Париже не разрешат выйти в субботу на Елисейские поля. В Тулузе запретили "желтым жилетам" собираться на одной из центральных площадей города — Капитолийской площади. Подобные ограничения на проведения акций в центре города введены также в Руане.

Напомним, что в демонстрациях, например, 16 марта во Франции приняли участие более 32 тыс. человек, при этом пострадали 17 полицейских и 42 манифестанта.

Кроме того, в связи с беспорядками в Париже 237 человек были задержаны, однако официальная сумма убытков, нанесенных городу манифестантами пока не называлась. Ранее сообщалось примерно о двух сотнях задержанных.

Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

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Тег Франция, акция, желтые жилеты

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Источник:

Интерфакс

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