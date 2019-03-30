Во Франции "Желтые жилеты" собираются выйти на юбилейную акцию протеста
Протестующим в Париже не разрешат выйти в субботу на Елисейские поля
Жители Франции намерены в субботу принять участие в очередной акции протеста движения "желтых жилетов". Акции запланированы в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, Авиньоне и в ряде других городов. Субботние протесты станут уже 20-й акцией "желтых жилетов".
Французские власти после недавних случаев беспорядков и погромов на акциях "желтых жилетов" ввели запрет на проведение демонстраций в некоторых районах крупных городов. Так, например, протестующим в Париже не разрешат выйти в субботу на Елисейские поля. В Тулузе запретили "желтым жилетам" собираться на одной из центральных площадей города — Капитолийской площади. Подобные ограничения на проведения акций в центре города введены также в Руане.
Напомним, что в демонстрациях, например, 16 марта во Франции приняли участие более 32 тыс. человек, при этом пострадали 17 полицейских и 42 манифестанта.
Кроме того, в связи с беспорядками в Париже 237 человек были задержаны, однако официальная сумма убытков, нанесенных городу манифестантами пока не называлась. Ранее сообщалось примерно о двух сотнях задержанных.
Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.
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