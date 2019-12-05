Во французских Альпах нашли базу российских шпионов

/ Фото: Pixabay

Французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе использовали 15 российских шпионов.

Об этом сообщила французская газета Le Monde в опубликованном в среду, 4 декабря материале, передает dw.com.

Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ РФ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией.

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По данным издания, один из этих шпионов, по всей видимости, был причастен к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Западные спецслужбы вышли на след этой группы шпионов в ходе расследования покушения на Скрипалей.

В период с 2014 по 2018 годы эти российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане.

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Как сообщает Le Monde, эти шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах, но не во Франции. Западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие улики.

Накануне стало известно, что Германия объявила "персонами нон грата" двух диппредставителей РФ. Поводом для такого решения стало резонансное убийство гражданина Грузии и России Зелимхана Хангошвили – 40-летного этнического чеченца застрелили в берлинском парке по пути на пятничную молитву 23 августа.В связи с этом россияне будут вынуждены в сжатые сроки покинуть ФРГ. Высланные россияне якобы являются сотрудниками спецслужб РФ.

Видео: Reuters

Новости "Сегодня" также сообщали, что в продолжение разгоревшегося в сентябре шпионского скандала в Болгарии раскрыли российского агента, который под дипломатическим прикрытием передавал в Москву секретную информацию. На этом фоне болгарские власти отказались предоставить визу для въезда в страну новому военному атташе РФ.

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