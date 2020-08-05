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Во французском порту среди мешков с рисом обнаружили партию кокаина стоимостью 97 млн евро

5 августа, 22:22

Елена Вус Елена Вус

Перевозившее запрещенные вещества судно прибыло из Южной Америки

Сотрудники таможенной службы Франции изъяли более 1,3 тонны кокаина в порту Дюнкерка. Партия наркотиков была спрятана в контейнере, в котором перевозились мешки с рисом.

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Об этом сообщила в среду радиостанция France Bleu, пишет ТАСС.

Таможенники оценили стоимость изъятого товара в 97 млн евро и отметили, что это одна из самых крупных партий кокаина, которая была изъята в последнее время во Франции.

Между тем, в полиции заявили, что перевозившее запрещенные вещества судно прибыло из Южной Америки.

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Напомним, ранее в Мексике на шоссе на юге страны сразу после посадки загорелся самолет, использовавшийся для нелегальной перевозки наркотиков.

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Также мы писали, что не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Франция наркотики порт кокаин
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