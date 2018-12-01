Во Париже задержали около сотни протестующих

Полиция во французской столице разогнала протестующих против повышения цены на топливо при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.

Сегодня более пять тысяч французов вышли на протест из-за того, что власти второй раз за год повышают цены на бензин, в то время как нефть на мировом рынке продолжает дешеветь.

Массовый протест закончился столкновениями с полицией и арестами. Недовольны французы не только высокими ценами на горючее, но и размером и количеством налогов.

Напомним, что за время масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции погибли два человека. Были задержаны 879 человек из которых 693 арестованы.

Также добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении топливных акцизов, заявляя, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов, и правительство планирует их еще увеличить в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.