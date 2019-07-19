Во время гонок в Британии две машины влетели в толпу

Машины врезались и на скорости въехали в зрителей уличных гонок в Стивенидже

Момент ДТП в Стивенидже. Фото: скриншот.

Спустя менее недели после того, как в Лондоне машина влетела в толпу людей, неподалеку от британской столицы случилось новое ДТП, в результате которого пострадали как минимум 17 человек, в большинстве своем подростков.

Как сообщает Mirror, инцидент произошел вечером 18 июля в городе Стивенидж, где во время уличных гонок два легковых автомобиля столкнулись и выехали на пешеходную часть по разные стороны дороги, где в этот момент столпились зрители гонок.

На видео, снятом на месте дорожной аварии, видно, как машины на полном ходу влетают в людей:

В результате случившегося два человека получили сильные ранения, еще 15 – легкие.

Волею судьбы гонки проводились с благотворительной целью - организаторы собирались передать деньги в фонд поддержки родителей, которые лишились ребенка. Но после аварии они решили приостановить свои встречи и предупредили об этом водителей.

Полиция начала расследование произошедшего, однако об арестах пока что не сообщалось.

Напомним, ранее в Лондоне мужчина умышленно врезался в автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко. Сама дипломат при этом не пострадала, а виновник аварии оказался психически неуравновешенным.

Кроме того, как мы писали, в результате дорожно-транспортного происшествия в центральной части Лондона прошлым летом погиб личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер.

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