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Во время парада в Париже "желтые жилеты" освистали Макрона и устроили стычки с полицией: фото

14 июля, 18:06

Копы задержали более 150 протестующих и применили слезоточивый газ

В ходе праздничного парада по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, участники протестов "желтых жилетов" освистали президента страны Эммануэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

Стоит отметить, что участники движения на этот раз не стали надевать традиционных светоотражающих жилетов, чтобы не провоцировать полицию, которая запретила их акции в кварталах, где проходят празднества – вместо одежды протестующие вышли с желтыми воздушными шариками.

Полиция вытеснила протестующих с места проведения парада. Впоследствии между участниками акции и силовиками произошли стычки. Группа в несколько десятков человек пыталась прорваться сквозь кордоны полиции, которая взяла их в кольцо.

Позже стало известно, что были задержаны 152 участника протеста во время парада. По данным полиции, большинство правонарушений связаны с "организацией необъявленных демонстраций", "актами насилия в отношении лиц, охраняющих общественный порядок" и "посягательством на общественное имущество" или "незаконным ношением оружия", сообщает BFMTV.

Также сообщается, что после парада на Елисейских полях отдельные группы активистов пытались возвести баррикады и подожгли свалки. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

"Я ничего не слышал отсюда (с президентской трибуны парада). Я не сомневаюсь, что некоторые люди хотели выразить свое мнение. Всем известно, что они делают это в течение многих, многих суббот. Главное, что парад прошел хорошо и что мы смогли выразить армии, раненым военным, нашу признательность и наше доверие", – заявил после парада французский премьер Эдуар Филипп.

Стоит добавить, что во время парада безопасность обеспечивали более двух с половиной тысяч полицейских.

Отметим также, что накануне несколько сотен "желтых жилетов" провели акции в Париже. Они были отмечены несколькими незначительными стычками с полицией.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" побывали в Париже, где состоялись торжественные мероприятия по поводу Дня Победы при участии президента Макрона и ветеранов.


Мы также писали о мемориальной церемонии в память о 75-летии операции высадки в Нормандии, которая прошла в прошлом месяце во Франции. Помимо Макрона, ее посетили лидеры США и Британии.

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Тег Франция, Париж, протест, парад, стычки, Макрон, желтые жилеты, День взятия Бастилии

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Источник:

Интерфакс-Украина

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