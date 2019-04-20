Во время пожара в Нотр-Даме расплавилось 300 тонн токсичного металла

Экологи Франции требуют тотальной санитарной обработки собора

Французские экологи требуют тотальной санитарной обработки Нотр-Дама. Оказалось, что во время пожара в прошлый понедельник растаяло 300 тонн токсичного металла – свинца. Из него сделана крыша и шпиль конструкции. Сейчас ним могут дышать спасатели и люди, вовлеченные в реставрацию Собора Парижской Богоматери. Кроме того, экологи призывают проверить состояние воздуха на территории, где стоит Нотр-Дам, чтобы жители города не вдыхали пыль со свинцом годами.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. Утром во вторник, 16 апреля, пожар, по сообщению СМИ, удалось ликвидировать.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя пожар в соборе Нотр-Дам, заявил, что ему больно смотреть как горит эта часть страны.

Об этом он написал в Twitter.

"Собор Парижской Богометри пылает. Эту эмоцию разделяет вся нация. Мои мысли – со всеми католиками и французами. Как и всем нашим соотечественникам, мне грустно видеть, как сгорает часть нас", – написал глава государства.

В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго призвала парижан "не нарушать периметр безопасности, установленный вокруг собора".

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