Военная интервенция в Венесуэлу: Могерини озвучила позицию ЕС

Глава европейской дипломатии призвала к политическому, мирному и демократическому решению кризиса в Венесуэле

Федерика Могерини. Фото: Flickr

Военная интервенция в Венесуэлу: Могерини озвучила позицию ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7cc/c5e/5c87ccc5ec0e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7cc/c5e/5c87ccc5ec0e4.jpg 2019-03-12T17:14:26+02:00 Евросоюз Глава европейской дипломатии призвала к политическому, мирному и демократическому решению кризиса в Венесуэле

Европейский союз выступает категорически против военного сценария решения венесуэльского кризиса, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Кризис в стране имеет политические и институциональные причины. Его решение также должно быть политическим, мирным и демократическим. Никакое военное вмешательство, ни внутри страны, ни извне, не может быть приемлемым для нас", – сказала она на заседании Совбеза ООН 12 марта.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что решение ситуации не может быть и не должно быть навязано извне.

"Мы считаем, что международная инициатива может помочь проложить мирный и демократичный путь к выхожу из кризиса", – добавила Могерини, отметив, что именно с этой целью была создана Международная контактная группу с участием европейских стран и латиноамериканских стран.

Она считает, что конечной стадией урегулирования должны стать соответствующие международным стандартам и венесуэльской конституции президентские выборы.

"Даже в случае отсутствия рамок международного взаимодействия мы сами устанавливаем их", — заключила глава европейской дипломатии.

Напомним, ранее парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране из-за масштабного блэкаута - из-за аварии на крупнейшей ГЭС практически вся страна осталась без электричества.

Мы также писали, что замминистра иностранных дел Боливарианской республики по международным связям Вильям Кастильо назвал случившееся последствиями теракта.

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