Военная интервенция в Венесуэлу: Могерини озвучила позицию ЕС
Глава европейской дипломатии призвала к политическому, мирному и демократическому решению кризиса в Венесуэле
Европейский союз выступает категорически против военного сценария решения венесуэльского кризиса, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Кризис в стране имеет политические и институциональные причины. Его решение также должно быть политическим, мирным и демократическим. Никакое военное вмешательство, ни внутри страны, ни извне, не может быть приемлемым для нас", – сказала она на заседании Совбеза ООН 12 марта.
Кроме того, дипломат подчеркнула, что решение ситуации не может быть и не должно быть навязано извне.
"Мы считаем, что международная инициатива может помочь проложить мирный и демократичный путь к выхожу из кризиса", – добавила Могерини, отметив, что именно с этой целью была создана Международная контактная группу с участием европейских стран и латиноамериканских стран.
Она считает, что конечной стадией урегулирования должны стать соответствующие международным стандартам и венесуэльской конституции президентские выборы.
"Даже в случае отсутствия рамок международного взаимодействия мы сами устанавливаем их", — заключила глава европейской дипломатии.
Напомним, ранее парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране из-за масштабного блэкаута - из-за аварии на крупнейшей ГЭС практически вся страна осталась без электричества.
Мы также писали, что замминистра иностранных дел Боливарианской республики по международным связям Вильям Кастильо назвал случившееся последствиями теракта.
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