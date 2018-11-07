Вокруг лондонского Тауэра зажгли 10 тысяч факелов

Зрелище от целого ковра огней впечатляет и призывает помнить обо всех погибших в мировых войнах

Под стенами лондонского Тауэра зажгли 10 тыс. факелов. Таким образом в британской столице уже пятый год чтут память жертв Первой мировой войны.

Автором инсталляции стал художник Том Пайпер, который в 2014 году устелил площадь вокруг крепости красными маками, который является символом Первой мировой войны.

















Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Зрелище из целого ковра факелов впечатляет и призывает помнить обо всех погибших в страшных войнах. Церемония зажжения факелов длится 40 минут, а участие в ней принимают волонтеры и ветераны.

И зажигать их будут ежедневно до 11 ноября – именно в этот день пройдет ровно 100 лет со дня завершения Первой мировой.

Напомним, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин могут встретиться в рамках мероприятий, которые пройдут в Париже ко 100-летию окончания Первой мировой войны.

Кроме того,посетить серию мероприятий планирует и президент США Дональд Трамп.

Как мы уже писали, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказала, что у современности общего с периодом перед Первой мировой войной.



