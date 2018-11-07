Вокруг лондонского Тауэра зажгли 10 тысяч факелов

Сегодня, 18:59

Зрелище от целого ковра огней впечатляет и призывает помнить обо всех погибших в мировых войнах

 


Под стенами лондонского Тауэра зажгли 10 тыс. факелов. Таким образом в британской столице уже пятый год чтут память жертв Первой мировой войны.

Автором инсталляции стал художник Том Пайпер, который в 2014 году устелил площадь вокруг крепости красными маками, который является символом Первой мировой войны.


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Зрелище из целого ковра факелов впечатляет и призывает помнить обо всех погибших в страшных войнах. Церемония зажжения факелов длится 40 минут, а участие в ней принимают волонтеры и ветераны.

И зажигать их будут ежедневно до 11 ноября – именно в этот день пройдет ровно 100 лет со дня завершения Первой мировой.

Напомним, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин могут встретиться в рамках мероприятий, которые пройдут в Париже ко 100-летию окончания Первой мировой войны.

Кроме того,посетить серию мероприятий планирует и президент США Дональд Трамп.

Как мы уже писали, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказала, что у современности общего с периодом перед Первой мировой войной.
Великобритания, Лондон, тауэр, первая мировая
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Столица Великобритании под угрозой. Фото: Winallos.com

Лондон может уйти под землю из-за землетрясений – ученые

7 Июня, 13:02

Любое сильное землетрясение может стать серьезной проблемой для столицы Великобритании

Евросоюз

Британская полиция. Фото: AFP

Полиция Лондона взорвала автомобиль у здания телерадиокомпании BBC

4 Сентября, 18:13

Всех сотрудников медиа попросили закрыть окна, а прилегающие улицы перекрыли
Загрузка...

Евросоюз

Фото: twitter.com/peoplesvote_hq

В Лондоне собирается самая большая акция против Brexit

20 Октября, 16:40

В центре британской столицы уже собралось более 100 тысяч человек, демонстрацию возглавляет мэр Лондона 

Евросоюз

В Лондоне произошел пожар. Фото: AFP

В известном отеле Лондона начался пожар: появились фото

6 Июня, 19:44

На видеокадрах с места происшествия видно, как над отелем поднимаются клубы черного дыма. Движение транспорта на месте инцидента перекрыто

Другие страны

Фото: Daily Star

В Лондоне группа людей в масках устроила перестрелку с полицией

27 Июля, 09:53

Очевидцы рассказали о стрельбе из автомата и двух раненых

Евросоюз

В Лондоне женщина родила ребенка прямо во время ДТП

14 Августа, 12:32

У беременной женщины от стресса начались схватки
Загрузка...