Вокруг лондонского Тауэра зажгли 10 тысяч факелов
Зрелище от целого ковра огней впечатляет и призывает помнить обо всех погибших в мировых войнах
Под стенами лондонского Тауэра зажгли 10 тыс. факелов. Таким образом в британской столице уже пятый год чтут память жертв Первой мировой войны.
Автором инсталляции стал художник Том Пайпер, который в 2014 году устелил площадь вокруг крепости красными маками, который является символом Первой мировой войны.
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Зрелище из целого ковра факелов впечатляет и призывает помнить обо всех погибших в страшных войнах. Церемония зажжения факелов длится 40 минут, а участие в ней принимают волонтеры и ветераны.
И зажигать их будут ежедневно до 11 ноября – именно в этот день пройдет ровно 100 лет со дня завершения Первой мировой.
Напомним, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин могут встретиться в рамках мероприятий, которые пройдут в Париже ко 100-летию окончания Первой мировой войны.
Кроме того,посетить серию мероприятий планирует и президент США Дональд Трамп.
Как мы уже писали, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказала, что у современности общего с периодом перед Первой мировой войной.