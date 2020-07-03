Українська
$ 27,18
30,66
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Вонючие подмышки против коронавируса: немцев просят забыть о дезодоранте

3 июля, 05:05

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Запах пота может подтолкнуть к правильному ношению масок на лице

В Германии, где из-за коронавируса продлили ограничение на контакты для граждан в общественном пространстве, предлагают временно отказаться от использования дезодорантов, чтобы способствовать борьбе с эпидемией COVID-19.

Реклама

Такое оригинальное предложение на своей странице в Facebook опубликовал главный оператор общественного транспорта Берлина Berliner Verkehrsbetriebe.

Как и многие украинцы, жители немецкой столицы стали менее ответственно подходить к защите от коронавируса и приспускают маски до носа. Из-за этого транспортный оператор запустил остроумную социальную рекламу.

"Многие считают, что можно носить маску под носом, поэтому мы открываем новую страницу. BVG призывает к общественному отказу от дезодоранта. Вы все еще хотите открыть свой нос?" – гласит рекламное сообщение.

Идея оказалась достаточно популярной – публикация набрала больше 2 тысяч "репостов" и 9 тысяч "лайков" за сутки.

Реклама

В тренде
Разыскивали в 190 странах: в Польше задержан опасный украинец

Напомним, что с начала распространения болезни в Германии заразились почти 200 тысяч человек – это одна из самых пострадавших в мире стран. В то же время, 179 тысяч из них уже выздоровели, а скончались 9 тысяч.

Исследование Университета Бремена показало, что примерно половину всех умерших после заражения коронавирусом в Германии составляют постояльцы домов для инвалидов и престарелых.

Также сообщалось о первых последствиях коронакризиса для ФРГ – в апреле по ресторанам, гостиницам, туристическим агентствам и автомобильным компаниям прокатилась волна сокращений.

Как обстоит ситуация с коронавирусом в других европейских странах, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия эпидемия берлин маска коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июняЕвросоюз
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
На Варшаву обрушились аномальные ливни: фото последствий
На Варшаву обрушились аномальные ливни: фото последствийЕвросоюз
Украинца обматерили в Польше из-за маски: видео
Украинца обматерили в Польше из-за маски: видеоЕвросоюз
Польша и Хорватия разрешили въезд украинцам, несмотря на запрет ЕС. Но не всем
Польша и Хорватия разрешили въезд украинцам, несмотря на запрет ЕС. Но не всемЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять