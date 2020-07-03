Вонючие подмышки против коронавируса: немцев просят забыть о дезодоранте

Запах пота может подтолкнуть к правильному ношению масок на лице

В Германии, где из-за коронавируса продлили ограничение на контакты для граждан в общественном пространстве, предлагают временно отказаться от использования дезодорантов, чтобы способствовать борьбе с эпидемией COVID-19.

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Такое оригинальное предложение на своей странице в Facebook опубликовал главный оператор общественного транспорта Берлина Berliner Verkehrsbetriebe.

Как и многие украинцы, жители немецкой столицы стали менее ответственно подходить к защите от коронавируса и приспускают маски до носа. Из-за этого транспортный оператор запустил остроумную социальную рекламу.

"Многие считают, что можно носить маску под носом, поэтому мы открываем новую страницу. BVG призывает к общественному отказу от дезодоранта. Вы все еще хотите открыть свой нос?" – гласит рекламное сообщение.

Идея оказалась достаточно популярной – публикация набрала больше 2 тысяч "репостов" и 9 тысяч "лайков" за сутки.

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Напомним, что с начала распространения болезни в Германии заразились почти 200 тысяч человек – это одна из самых пострадавших в мире стран. В то же время, 179 тысяч из них уже выздоровели, а скончались 9 тысяч.

Исследование Университета Бремена показало, что примерно половину всех умерших после заражения коронавирусом в Германии составляют постояльцы домов для инвалидов и престарелых.

Также сообщалось о первых последствиях коронакризиса для ФРГ – в апреле по ресторанам, гостиницам, туристическим агентствам и автомобильным компаниям прокатилась волна сокращений.

Как обстоит ситуация с коронавирусом в других европейских странах, смотрите в видеосюжете:

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