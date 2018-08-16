Вооруженные силы Германии закупят крупную партию вертолетов у Airbus

Сегодня, 19:59

Бундесвер могут приобрести военные аналоги тех вертолетов, которые покупает у Airbus Украина

Вертолет Airbus H145M на службе в Бундесвере. Фото: Airbus
Вертолет Airbus H145M на службе в Бундесвере. Фото: Airbus

Вооруженные силы Германии нуждаются в десятках новых легких вертолетов для обучения личного состава и проведения операций. Как сообщается, немецким военным недостает от 70 до 80 вертолетов, что может стать поводом для массовой закупки вертолетов H145M, созданных европейским концерном Airbus.

Пятнадцать таких вертолетов уже стоят на вооружении у Бундесвера, с 2015 года они налетали в общей сложности более 8 тыс. часов и хорошо себя зарекомендовали.

Отметим, родственную гражданскую модель – Airbus H145, – закупит у Франции Украина. В конце мая глава МВД Арсен Аваков от имени правительства подписал договор на поставку Украине 55 вертолетов компании Airbus Helicopter – в частности, моделей H125, H145 и H225.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны ФРГ требует дополнительно 12 млрд евро до 2021 года для модернизации Бундесвера. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), Германия находится на девятом месте в мире по военным расходам.

Годовой оборонный бюджет Германии составляет 37 млрд евро – это около 45 млрд долларов. Согласно коалиционному соглашению между парламентскими силами Бундестага, к 2021 году расходы Германии на оборону должны вырасти на 14%, до 42 млрд евро – около 51,3 млрд долларов. Это составит 1,2% от ВВП Германии, в то время как в НАТО предусмотрен целевой показатель расходов на оборону в 2% ВВП.

При этом президент США Дональд Трамп на саммите в Брюсселе призвал лидеров стран НАТО увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, что вдвое превышает нынешние стандарты Альянса. Для сравнения, вклад США в бюджет НАТО в 2017 году составлял около 3,57% от ВВП страны.

Тем временем, 21 июня в Украине был принят стратегический закон о нацбезопасности. Закон устанавливает минимальное количество денег, которое правительство должно выделять на безопасность – 5% от ВВП, из которых 3% ВВП должны идти исключительно на оборону.
Германия, НАТО, вооруженные силы, вертолеты, Airbus, Бундесвер
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ТАСС

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