Вопиющее нарушение: Эстония осудила запуск поездов из России в Крым

Фото: Aleksey Nikolskyi/REUTERS

Эстония осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в Twitter.

"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющее Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России с целью еще большей изоляции Крыма", – заявил Рейнсалу.

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Министр добавил, что Эстония подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Напомним, в Европейском Союзе негативно восприняли поездку президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и запуск поездов из России на полуостров. Европейцы называют это еще одним шагом к принудительной интеграции Крыма с РФ. В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил действия россиян и высказался в поддержку Украины.

Кроме того, в связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство. В пресс-службе ведомства сообщили, что по обращению представительства президента Украины в АРК данные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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