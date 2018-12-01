Вор украл у студента ноутбук и предложил помочь в учебе: соцсети взорвало послание

В сети набирает популярность сообщение вора из Великобритании, который украл ноутбук студента и извинился. Посланием поделился сосед жертвы Стиви Валентайн (Stevie Valentine) на своей странице в Twitter.

Злоумышленник прислал письмо на email. Он попросил прощения за украденный ноутбук.

"Я очень бедный, и мне нужны деньги. Я не взял ваш телефон и кошелек, поэтому я надеюсь, что это немного сгладит ситуацию", — своеобразно извинился вор.

Каким-то образом преступник понял, что его жертва учится в университете, поэтому предложил ей помощь.

"Если на ноутбуке есть какие-то важные файлы для учебы, дайте мне знать, и я отправлю их на email", — написал вор, а затем еще раз извинился в конце письма.

Пост Валентайна всего за несколько дней набрал почти 70 тысяч ретвитов и более 220 тысяч лайков. Пользователи сети посмеялись над неожиданным поступком злоумышленника.

"Если ему правда жаль, пусть напишет следующее эссе за студента", — пошутил один из комментаторов.

"И кто-то еще будет говорить, что у воров отсутствует понятие чести", — заявил другой.

Ранее в сети прославился вор, который внешне был сильно похож на американского актера Дэвида Швиммера, исполнившего роль Росса Геллера в ситкоме "Друзья". Мужчина украл в магазине ящик пива.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали автовора, укравшего ноутбук из Toyota. Преступник ранее был судим за хранение наркотиков.

Также мы писали, что создан самый большой монитор в мире. Новинка получила название U4919DW и обладает самой широкой моноблочной диагональю в мире.