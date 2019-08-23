Восьмилетний мальчик угнал отцовскую машину и разогнался до 140 км/ч

Фото: FlixBus / Facebook

В регионе Северный Рейн-Вестфалия в Германии 8-летний мальчик ночью украл отцовскую машину и поехал кататься – на трассе он разогнался до 140 километров в час. Об этом на Facebook сообщила полиция города Зоест.

Мальчик, который украл Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач, разогнался до 140 километров в час, после чего стал плохо справляться с управлением, поэтому решил остановиться.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Как мы писали ранее, в индийском городе Ямунанагар 22-летний молодой человек утопил в реке подаренный родителями BMW, поскольку в качестве подарка он хотел Jaguar.

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Кроме того, мы писали об инциденте в Барселоне. Там машина проехала почти 300 метров, снося все на своем пути. Посрадали шесть человек.

Среди пострадавших — 10-летняя девочка. Городские стражи порядка исключили версию, связанную с возможной террористической атакой. Водитель транспортного средства, который был задержан, находился под действием наркотиков.

Также не так давно в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

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