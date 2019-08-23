Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Восьмилетний мальчик угнал отцовскую машину и разогнался до 140 км/ч

23 августа, 05:28

В результате инцидента никто не пострадал

Фото: FlixBus / Facebook

Фото: FlixBus / Facebook

В регионе Северный Рейн-Вестфалия в Германии 8-летний мальчик ночью украл отцовскую машину и поехал кататься – на трассе он разогнался до 140 километров в час. Об этом на Facebook сообщила полиция города Зоест.

Мальчик, который украл Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач, разогнался до 140 километров в час, после чего стал плохо справляться с управлением, поэтому решил остановиться.

В результате инцидента никто не пострадал.

Реклама

Как мы писали ранее, в индийском городе Ямунанагар 22-летний молодой человек утопил в реке подаренный родителями BMW, поскольку в качестве подарка он хотел Jaguar

В тренде
Волонтер показал самую успешную боевую операцию ВСУ на Донбассе, опубликовано видео
Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ

Кроме того, мы писали об инциденте в Барселоне. Там машина проехала почти 300 метров, снося все на своем пути. Посрадали шесть человек. 

Среди пострадавших — 10-летняя девочка. Городские стражи порядка исключили версию, связанную с возможной террористической атакой. Водитель транспортного средства, который был задержан, находился под действием наркотиков.

Также не так давно в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

авто Германия школьник угон

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с ПутинымРоссия
Жених после свадьбы забыл имя невесты
Жених после свадьбы забыл имя невестыFun
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре КиеваЕвросоюз
В Бельгии запретили кормить дворовых котов
В Бельгии запретили кормить дворовых котовЕвросоюз
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказ
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...