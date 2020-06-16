Войска НАТО в Восточной Европе и договор с Россией: Столтенберг сделал заявление

Укрепление восточного фланга НАТО "не нарушает Основополагающий акт РФ – НАТО". Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на онлайн-брифинге в преддверии запланированной на 17–18 июня видеоконференции министров обороны организации.

Основополагающий акт Россия – НАТО, подписанный в 1997 году, запрещает обеим сторонам размещение в районе границы "значительных боевых сил".

Также Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны НАТО "обсудят на видеоконференции 17–18 июня ответ Альянса на появление у России новых ракет, включая гиперзвуковые, способных нести ядерное оружие".

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Он подчеркнул, что страны – члены Альянса "должны укрепить системы ПВО и ПРО, расширить учения и закупать больше военных самолетов пятого поколения".

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Ранее Столтенберг заявил, что до агрессивных действий России в Украине НАТО не планировал отправлять войска в восточную часть Альянса.

"Все, что делает НАТО, носит оборонительный характер, все действия соразмерны и соответствуют нашим международным обязательствам", - сказал Столтенберг.

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Напомним, недавно НАТО включило Украину в Программу расширенных возможностей.

Украина стала шестым участником программы. Также в ней участвуют Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Заявку на включение в Программу расширенных возможностей НАТО Украина подала в январе этого года.

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