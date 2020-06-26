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ВОЗ: нет никакой гарантии, что появится эффективная вакцина против коронавируса

26 июня, 01:54

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Если она и будет разработана, то будет недоступна в течение года как минимум

Нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19.

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Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, – пишет ВВС.

По его словам, даже если вакцина будет разработана, она, вероятно, будет недоступна в течение как минимум года.

"Было бы очень сложно с уверенностью сказать, что у нас будет вакцина", – сказал Тедрос.

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"У нас никогда не было вакцины от коронавируса. Так что, когда она будет обнаружена, это будет надежда, что она будет первой", – заметил он.

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Вакцины помогают иммунной системе организма распознавать и бороться с такими возбудителями как вирусы. Они считаются одним из наиболее эффективных способов предотвращения распространения таких заболеваний, как COVID-19, поскольку они помогают сообществам создавать иммунитет.

Напомним, что в Великобритании начали испытания новой вакцины против коронавируса на людях. Тесты на животных показывают, что вакцина безопасна и вызывает эффективный иммунный ответ. Около 300 человек получат вакцину в течение ближайших недель в рамках исследования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ вакцина коронавирус

Источник: Сегодня

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