ВОЗ озвучила новые цифры о случаях заражения коронавирусом в мире

Больше всего заболевших и умерших отмечено в европейском регионе

571 678 случаев заражения коронавирусом и 26 494 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 28 марта. Об этом в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения.

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 62 тысяч человек, число смертельных исходов выросло на 3 159. Больше всего заболевших и умерших отмечено в европейском регионе — 324 343 и 18 740 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 37 646, а умерших — на 2 635.

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В Западно-Тихоокеанском регионе, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония, по состоянию на 28 марта зафиксировано 101 462 заболевших и 3 592 летальных исхода. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 100 314 человек и 1 485 умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана ВОЗ пандемией.

Напомним, что в Украине – 356 случаев заражения коронавирусом. Также в нашей стране от коронавирусной инфекции умерли уже девять человек.

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