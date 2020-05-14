ВОЗ советует Европе не расслабляться: вторую волну коронавируса ожидают осенью

"Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - заявили в ВОЗ

Странам в Европе нужно готовиться ко второй волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене карантинных мер, введенных из-за пандемии, которая поставила крест на рукопожатиях.

Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна – сезонного гриппа или кори", – сказал в интервью The Independent.

Реклама

Пандемия коронавируса не окончена, а 32 из 43 стран Европы, ранее введших ограничительные и карантинные меры из-за COVID-19, теперь ослабляют их. А ведь отмена подобных мер должна идти постепенно и аккуратно.

"Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе", – заметил он.

В тренде Социальная дистанция на пляже: будут ли итальянцы отдыхать в отдельных кабинках

Клюге признал, что "изоляция не изменила ситуацию с вирусом", потому что ни вакцины, ни лечения от него нет.

Также он напомнил, что человечеству придется мириться с существованием COVID-19, как и со многими другими вирусами на Земле. Кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и такая мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.

Реклама

"Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему", – резюмировал Клюге.

Напомним, что ранее количество жертв коронавируса в мире достигло 300 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама