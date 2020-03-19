ВОЗ заявила о нехватке в мире оборудования для диагностики коронавируса

Для борьбы с коронавирусом очень важную роль играет подготовительная работа в странах

Всемирная организация здравоохранения озвучила вопрос об увеличении производства оборудования для диагностики коронавируса и медицинских защитных средств, но трудности с поставками в ближайшее время сохранятся. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Наша задача состоит в обеспечении бесперебойных поставок", — отметил он. С этой целью ВОЗ поддерживает контакты с компаниями-производителями. "Я сосредоточил внимание на диагностике и защитных средствах потому, что поступило большое число просьб о поставках со стороны многих государств", — пояснил глава ВОЗ. По его словам, организация делает сейчас все возможное для решения проблемы, однако "нехватка продолжит быть вызовом".

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Для борьбы с коронавирусом очень важную роль играет подготовительная работа в странах. Однако на настоящий момент, констатировал он, только у половины государств имеются национальные программы по предотвращению распространения инфекции. Кроме того, только половина стран информировали ВОЗ о наличии у них системы клиник для лечения заболевания.

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Говоря о финансовом обеспечении международных усилий по противодействию коронавирусу, глава ВОЗ выразил удовлетворение тем, как мировое сообщество отреагировало на просьбу о выделении 675 млн долларов на противовирусные мероприятия, запланированные на февраль — апрель. По его словам, поставленная ВОЗ цель "почти достигнута". Гендиректор также поблагодарил доноров за перечисление средств в Фонд солидарности, созданный с участием ВОЗ. Уже поступило 45 млн долларов от 173 тысяч частных лиц и организаций.

Напомним, что ранее ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины от коронавируса.

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