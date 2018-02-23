Возле банка в Цюрихе стреляли: погибли два человека

Два человека скончались возле офиса банка UBS в швейцарском Цюрихе в результате стрельбы.

Об этом пишет BBC со ссылкой на местную полицию.

Очевидцы утверждали, что на месте происшествия раздались четыре или пять выстрелов. Причины стрельбы пока не установлены окончательно.

Территорию возле банка оцепила полиция. Пока выясняется также есть ли еще пострадавшие при стрельбе.

Напомним, после бойни в одной из школ Южной Флориды, жертвами которой стали 17 человек, а еще около полусотни получили ранения, полиция США начала активнее реагировать на возможные угрозы, поэтому задержала 15-летнего подростка, который угрожал совершением убийств в школах.

Также недавно в итальянском городе Мачерата неизвестные открыли стрельбу по прохожим. В результате инцидента по меньшей мере четыре человека получили ранения. Как сообщили в местной полиции, все раненные в результате стрельбы являются иностранцами. Правоохранители задержали одного подозреваемого, но операция еще не закончена.

Помимо этого 22 января, 16-летний подросток открыл стрельбу в кафетерии в средней школе в округе Эллис, штат Техас.