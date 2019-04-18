Возле Нотр-Дама хотят построить временный деревянный храм
Мэр Парижа Анн Идальго поддерживает эту идею и согласилась предоставить часть площади для строительства
Символический деревянный собор для туристов и верующих может быть построен возле Нотр-Дама на время его реконструкции. Об этом в четверг в эфире телеканала CNews заявил настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове.
"Мы не можем просто сказать, что Нотр-Дам закроют на пять лет и на этом все, - отметил он. - Я спрашиваю себя: не можем ли мы построить временный собор?".
По его словам, временный храм можно было бы "возвести на площади перед собором Нотр-Дам".
"Это место стало бы символическим, привлекательным", - добавил он.
Как указал Шове, мэр Парижа Анн Идальго поддерживает его идею и согласилась "предоставить часть площади" для строительства деревянного собора.
Франция организует международный архитектурный конкурс, чтобы восстановить разрушенный в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери. Об этом в среду заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания совета министров, посвященного реставрации собора.
"Франция проведет международный конкурс среди архитекторов, чтобы заменить обрушившийся шпиль", – отметил он.
Премьер напомнил, что архитектором старого шпиля в 19-м веке был Эжен Виолле-ле-Дюк. Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце 18-го столетия.
Напомним, что на данный момент сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро. Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.
Реконструкция храма является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.
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