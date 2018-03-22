Возле офиса Cambridge Analytica в Лондоне обнаружили странный пакет

Сегодня, 17:59

Полиция прибыла на место, людей эвакуировали из здания

Фото: AFP
Фото: AFP

Полиция Великобритании сообщила, что вблизи лондонской штаб-квартиры Cambridge Analytica обнаружили подозрительный пакет, в результате чего было перекрыто ближайшие дороги и эвакуированы люди из здания.

Об этом сообщает Reuters.

"Людей из здания эвакуировали в качестве меры пресечения", – сказал полицейский. "Сообщений о пострадавших нет".

"Полиция была вызвана в 13.26 (по местному времени) в четверг, 22 марта, из-за сообщения о подозрительном пакете в одном из домов на улице Нью-Оксфорд", – сообщила пресс-секретарь полиции. "Расследование обстоятельств продолжается."

Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Между тем создатель Facebook Марк Цукерберг был вызван в парламентский комитет для дачи показаний об использовании персональных данных.

Напомним, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях.
Великобритания, лондон, полиция, пакеты, Cambridge Analytica

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