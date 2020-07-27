Возвращение России в "Большую семерку": в Германии сделали четкое заявление

Германия выступает против возвращения России в состав G7 и тем самым расширения формата до "большой восьмерки". Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас, передает DW со ссылкой на Rheinische Post.

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"Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери (для нее. – Ред.) открылись", – сказал он.

Немецкий министр напомнил, что причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины.

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"До тех пор, пока у нас нет решения (этих проблем. – Ред.), я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в "восьмерку". – Ред.)… G7 и G20 – это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12", - подчеркнул Мас.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым".

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Хайко Мас признал, что сейчас отношения с Москвой "сложные" по многим направлениям. При этом немецкий министр добавил, что конфликты в Сирии, в Ливии и в Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией.

Напомним, что президент США Дональд Трамп раньше предлагал вернуться к формату с Россией, но в этом году он выступил с новой идеей: расширить формат G7 до G11 за счет РФ, Южной Кореи, Австралии и Индии.

Остальные члены "семерки" – Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Германия – выступили категорически против возвращения к формату G8, хотя и допустили приглашение Путина на саммит в этом году в качестве гостя.

А как проходил прошлогодний саммит G7, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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