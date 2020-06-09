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Впервые после Второй мировой войны: Румыния прямо заявила об агрессии России

9 июня, 13:57

Денис Беспалов Денис Беспалов

В новой Стратегии национальной обороны Румынии на 2020-2024 годы оценили угрозу России

Румыния впервые после Второй мировой войны прямо говорит об агрессии России. Ранее Бухарест уже обвинял Москву в агрессивном поведении в Черном море. Теперь в новой Стратегии национальной обороны Румынии на 2020-2024 годы упоминается "агрессивное поведение Российской Федерации" и ее "гибридных действиях по милитаризации Черноморского региона". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, стратегия на 2020-2024 годы также указывает на "отношение и действия Российской Федерации по нарушению норм международного права", что "порождает расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО".

В стратегии также отмечается о потенциале "эскалации напряженности в регионе на фоне усиления наступательной позиции и агрессивности Российской Федерации в последние годы и совершенствования гибридного приборостроения, которое она использует".

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Среди 25 рисков, определенных экспертами, есть "отсутствие прозрачности, связанное с вооружением Российской Федерации, размещенным в Приднестровском сепаратистском регионе". В более широком контексте отмечаются действия по дестабилизации на Западных Балканах и в Украине.

Как ключевой внешний риск определяется уменьшение шансов Молдовы приблизиться к ЕС и ее сближение с Россией, что может негативно повлиять на безопасность Румынии.

Ранее американский генерал объяснил, почему Черное море станет зоной конфликта НАТО с Россией.

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О стрельбе на румынской границе смотрите в сюжете:

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Россия Румыния Черное море

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