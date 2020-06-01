Впервые с начала эпидемии: в Испании за сутки никто не умер от COVID-19

За сутки в королевстве заразилось самое малое количество людей с 5 марта

В Испании, где все еще продолжается десятидневный карантин за жертвами эпидемии коронавирусной болезни, сообщили радостную новость – за последние сутки в стране впервые с начала распространения COVID-19, не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

Таким образом, по данным Министерства здравоохранения, совокупное количество жертв эпидемии COVID-19 в Испании остается неизменным – 27 127. Причем за последние семь дней умерли только 35 человек

В то же время, за последние сутки в стране обнаружили 71 новый случай инфицирования – самый низкий показатель с 5 марта. Большинство из них – в Мадриде (18) и Каталонии (16). Общее количество заразившихся выросло до 239 638.

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Госпитализированы 123 879 пациентов, из них 11 399 находятся в отделениях интенсивной терапии.

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Напомним, что антирекорд количества смертей от коронавируса в Испании был установлен 2 апреля – тогда только за сутки умерли 950 человек.

Также сообщалось, что 25 мая испанские власти пересчитало показатели смертности среди пациентов с COVID-19, объяснив это "новой стратегией диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии". После этого количество жертв эпидемии снизили почти на две тысячи.

Как Испания и другие страны Европы выходят из карантина, смотрите в видеосюжете:

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